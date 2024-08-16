Смольянинов* выступает "за еду": что произошло с актёром в Европе?

Сбежавший из России актер Артур Смольянинов* был заснят на видео, когда выступал в лобби европейского отеля. Видео было опубликовано Telegram-каналом "Кот-Костян".

Комментаторы под видео заметили, что публика практически не обращала внимания на артиста, а сам он выглядел, по их мнению, как "голодный попрошайка". Некоторые иронично назвали это выступление "настоящим успехом", отметив, что Смольянинов теперь поет "за еду", сообщает News.ru.

Один из комментаторов сравнил его с героем романа "Двенадцать стульев" Кисой Воробьяниновым, который просил еду, утверждая, что не ел семь дней.

Фото: my.mail.ru/Alexander Veprev (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

*13 января включен Минюстом РФ в реестр иноагентов