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Артемия Лебедева вывело из себя долгое обслуживание в супермаркете
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Артемий Лебедев разразился ругательствами из-за долгого обслуживания на кассе в супермаркете

Артемия Лебедева вывело из себя долгое обслуживание в супермаркете

Главный дизайнер социальной сети "ВКонтакте" Артемий Лебедев объяснил, почему не одобряет введённую в России систему "Честный знак".

Артемий Лебедев опубликовал в "Инстаграме"* видео, на котором кассирша скрупулёзно пробивала меленькие упаковки с соком.

Он перешёл на ругательства, наблюдая за процессом пробивания товара в супермаркете. Он назвал систему "Честный знак" бессмыслицей.

"Понятно, что это очередная форма налога и возможность для коррупции, но это фиг бы с ним. Самая … — что в упаковке актимелек кассирша должна просканировать каждую,…, баночку!" — выразил своё негодование дизайнер.

Лебедев считает, что время, потраченное на кассе, можно было провести с куда большей пользой для страны.

"Честный знак" — это система маркировки товаров уникальным DataMatrix кодом, для защиты от нелегальной продукции и "контрафактных" товаров.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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