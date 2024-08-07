Дизайнер Артемий Лебедев принёс извинения Екатерине Мизулиной после интервью у Дудя*

Главный дизайнер соцсети "ВКонтакте" Артемий Лебедев поспешил извиниться перед главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной, которая решила подавать на него в суд.
Артемий Лебедев принёс свои извинения Екатерине Мизулиной, так как нецензурно обозвал организацию, которую она возглавляет в интервью Юрию Дудю*.
Дизайнер в своём ВК-аккаунте заверил, что вовсе не хотел оскорбить Екатерину Мизулину. Он отметил, что просто его разговор с журналистом пошёл в другую сторону.
"Я в этом месте хотел бы принести извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать. Я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами", — заверил дизайнер.
Лебедев в беседе с Дудём* заявлял, что Мизулина своей деятельностью отпугивает людей от России, не имея при этом официально подтвержднённых полномочий.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
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