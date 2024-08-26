В последние месяцы Андрей Аршавин оказался в центре внимания из-за новостей о своем личной жизни. Его новая спутница Анна недавно родила дочь и была замечена выписывающейся из роддома.
В своих соцсетях она поделилась фото новорожденной, но лицо малышки было скрыто, что породило волну слухов и домыслов. Пара никак не комментирует свои отношения, оставляя поклонников в неведении относительно статуса Аршавина как возможного отца.
Напомним, что ранее у Аршавина были бурные отношения с Юлией Барановской и Алисой Казьминой, которые закончились скандалами и судебными разбирательствами по поводу алиментов. Анна, несмотря на свое положение, также не раскрывает детали своего романа с футболистом, вызывая ещё больше интереса к их отношению.
Фото: fc-zenit.ru/Анна Мейер (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
Риттер: Украина может исчезнуть в случае ударов по Москве и Петербургу
В случае если столица и крупнейший по населению город Украины примет решение осуществить удары по столице Российской Федерации и Санкт-Петербургу, дабы заставить РФ начать переговоры, сама Украина закончит собственное существование. Такое мнение высказал в социальных сетях бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер.
Полиция Лондона задержала 90 человек на карибском карнавале
Ежегодный карибский карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл, проходящий в последние выходные августа, был омрачен многочисленными инцидентами в первый день.
Денис и Елена Кукояки отметили 20-летие отношений и 10-летие брака
Блогеры и творческая пара Денис и Елена Кукояки отпраздновали 20-летие своих отношений и 10 лет брака, организовав торжественное обновление свадебных клятв.
Житель Магадана получил 2 года колонии за призывы к экстремизму в интернете
Суд в Магадане признал местного жителя виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности и приговорил его к двум годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Магаданской области.