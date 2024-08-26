Любовные интриги Аршавина: Анна родила, но молчит об отце

В последние месяцы Андрей Аршавин оказался в центре внимания из-за новостей о своем личной жизни. Его новая спутница Анна недавно родила дочь и была замечена выписывающейся из роддома.

В своих соцсетях она поделилась фото новорожденной, но лицо малышки было скрыто, что породило волну слухов и домыслов. Пара никак не комментирует свои отношения, оставляя поклонников в неведении относительно статуса Аршавина как возможного отца.

Напомним, что ранее у Аршавина были бурные отношения с Юлией Барановской и Алисой Казьминой, которые закончились скандалами и судебными разбирательствами по поводу алиментов. Анна, несмотря на свое положение, также не раскрывает детали своего романа с футболистом, вызывая ещё больше интереса к их отношению.

Фото: fc-zenit.ru/Анна Мейер (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)