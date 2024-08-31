Армянская АЭС отключена от энергосистемы из-за разряда молнии

Армянскую АЭС отключилась от энергосистемы республики из-за аварии, вызванной ударом молнии. В результате инцидента зафиксирован сбой на подстанции "Шаумян-2". Это в свою очередь стало причиной к обесточивания нескольких районов Еревана, а также Армавирского и Эчмиадзинского районов, предоставила информацию компания "Электросети Армении".

Как сообщают местные СМИ, подача света в Ереване и Армавире было восстановлено примерно через полчаса, а чуть позже — и в Эчмиадзине. Все объекты были запитаны за счёт резервных источников энергетики.

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