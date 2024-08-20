Специалист в области алкоголя рассказал про выбор качественного армянского коньяка для избегания рисков некачественной продукции

Покупка армянского коньяка требует знания проверенного производителя, чтобы избежать подделок и некачественного продукта. Об этом рассказал директор школы сомелье и эксперт в области алкоголя Эркин Тузмухамедов. Специалист указал, что площадь виноградников, используемых для производства коньяка в Армении, составляет лишь 7,5 тысяч гектаров.
Тузмухамедов отметил, что точные данные о количестве и объеме произведенного коньяка на этой территории получить практически невозможно. По его словам, из-за значительного превышения заявленных объемов производства над реальными площадями виноградников, единственным надежным способом выбрать качественный армянский коньяк остается покупка продукции от известного вам производителя, который может лично гарантировать качество напитка, сообщает News.Ru.
Таким образом, эксперт подчеркнул, что универсальных рекомендаций по выбору армянского коньяка в магазинах не существует, кроме совета ориентироваться на проверенные бренды.
Фото: commons.wikimedia.org/Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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