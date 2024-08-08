Пропавший из публичного поля певец Аркадий Укупник нашёлся в Латвии

Исполнителя хита "Я на тебе никогда не женюсь" Аркадия Укупника заметили в курортном городе Латвии.
Как сообщает Telegram-канал "Немалахов", Аркадий Укупник. который нечасто появляется в публичном поле, внезапно нашёлся в Юрмале. Раздражённые латыши ругают певца за нарушение правил парковки автомобиля.
У Аркадия Укупника в Латвии имеется недвижимость. В Юрмале живущий в Подмосковье певец отдыает почти каждое лето. В одном из интервью артист отмечал, что заграничная недвижимость не доставляет ему никаких хлопот. Он объяснял, что просто закрывает жильё и уезжает в Россию до следущего лета.
После 2022 года певец заявлял, что подумывает над тем, чтобы продать жильё в Юрмале, однако, по его словам, сделать это непросто.
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