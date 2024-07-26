Корпорация Apple, один из лидеров технологической индустрии США, приняла решение следовать рекомендациям правительства в сфере безопасной разработки искусственного интеллекта (ИИ). Об этом стало известно из заявления, опубликованного Белым домом в пятницу.

Администрация США сообщила о добровольном присоединении Apple к инициативе по ответственному развитию ИИ-технологий. Это решение было принято в рамках реализации президентского указа, изданного 9 месяцев назад, который направлен на контроль рисков, связанных с ИИ, и обеспечение более ответственного подхода к развитию этих технологий.

Белый дом также отметил, что ранее аналогичные обязательства взяли на себя 15 других американских компаний, включая ведущих разработчиков ИИ, таких как OpenAI, Amazon, Google, Meta* и Microsoft. Присоединение Apple к этой инициативе произошло незадолго до ожидаемого осеннего запуска новой функции Apple Intelligence.

Рекомендации властей США, разработанные по поручению Белого дома, в первую очередь касаются необходимости тщательного тестирования новых ИИ-систем. Цель этого тестирования - минимизировать риски как для национальной безопасности, так и для рядовых пользователей.

Важно отметить, что на данный момент правила, разработанные Белым домом, носят рекомендательный характер и не имеют юридической силы. Однако добровольное присоединение крупнейших технологических компаний к этой инициативе демонстрирует их готовность к сотрудничеству с правительством в вопросах безопасного развития ИИ.

Фото: commons.wikimedia.orgБрэндон Дэниел из Саннивейла, Калифорния, США(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.)