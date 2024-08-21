Леса Канады в огне: учёные объяснили причины катастрофы

В 2023 году в Канаде произошли масштабные лесные пожары, которые были вызваны рядом климатических факторов, среди которых ключевую роль сыграло антропогенное глобальное потепление, сообщает Nature Communications (NC).

Исследователи, возглавляемые Марком-Андре Парисьеном из Министерства природных ресурсов Канады, выяснили, что в период с мая по октябрь 2023 года температуры были на 2,2 градуса Цельсия выше среднего за последние три десятилетия, что способствовало возникновению длительных пожароопасных условий.

Дополнительными факторами стали многолетняя засуха на западе страны, быстрое развитие засухи на востоке, снижение объема осадков, что создало благоприятные условия для возникновения и распространения пожаров. Удары молний, на долю которых пришлось около 93% площади сгоревших лесов, и длительность пожаров, доходящая до пяти месяцев, значительно увеличили ущерб.

Глоба́льное потепле́ние — долгосрочное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность.

Фото: flickr.com/U.S. Forest Service