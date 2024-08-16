Певица Анна Асти раскритиковала юмористку Ольгу Парфенюк: "Я-то, сама не дура"

Певица Анна Асти отреагировала на нападки юмористки Ольги Парфенюк.

Анна Асти прокомментировала слова звезды женского стендапа Ольги Парфенюк, которая заявила, что разочаровалась в певице.

Юмористка объяснила, что испытала разочарование, побывав на концерте Анны Асти, несмотря на то, что ранее была её фанаткой.

Парфенюк объяснила, что на выступлении Асти она не услышала ни задушевной женской беседы, ни критику бывших бойфрендов. Не увидела она даже маленькой женской потасовки.

Звезда публично ответила на претензии.