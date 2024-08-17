Ани Лорак станцевала жаркий танец с испанским бойфрендом: "Красивая парочка"

Певица Ани Лорак поделилась в "Инстаграме"* зажигательным уроком танца от своего итальянского возлюбленного Исааком Виджраку.

У Ани Лорак продолжается роман с возлюбленным, обладателем титула "Мистер Испания" Исааком Виджраку.

Певица опубликовала в социальных сетях видео, на котором её бойфренд учит её жарким движениям испанского танца. Звезда на кадрах облачена в искрящийся серебряный комбинезон, который выгодно подчёркивает её фигуру.

"Когда учитель танцев твой парень", — подписала кадры звезда.

Подписчики осыпали Ани Лорак и её возлюбленного комплиментами.

"Какая же красивая женщина! Я всегда вами любуюсь. Счастья вам женского"; "Какая красивая парочка"; "Самое главное, что она счастлива", — писали фолловеры под постом Лорак.

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