Специалист по информационным технологиям рассказал, к чему приведет блокировка iOS и Android в стране

IT-эксперт Павел Мясоедов предостерег, что блокировка операционных систем iOS и Android в России могла бы привести к серьезному нарушению функционирования страны. Он указал, что такая мера повлияла бы не только на мобильные устройства, но и на важные аспекты инфраструктуры, включая компьютеры, авиацию, светофоры и телекоммуникационные сети, сообщает News.Ru.
Мясоедов считает, что блокировка крайне маловероятна и технически нереализуема без значительных инвестиций и разработки собственной операционной системы. Он также подчеркнул, что подобные действия могли бы иметь место лишь в исключительных государствах, таких как КНДР или Западное Сомали.
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