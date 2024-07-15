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Bernstein: пользователи системы Android не переходят на IOS
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Bernstein: пользователи системы Android не переходят на IOS

Аналитики из исследовательской фирмы Bernstein опровергли распространённое мнение о том, что рост продаж iPhone связан с переходом пользователей Android на продукцию Apple. Основная масса покупателей новых iPhone — это текущие владельцы устройств Apple, обновляющие свои гаджеты.

Исследование показало, что значительные колебания в объёмах продаж в основном вызваны частотой обновления устройств, особенно заметной в Китае. Рыночная волатильность в этом регионе часто воспринимается преувеличенно из-за активных циклов обновления, а не из-за перехода пользователей на продукцию конкурентов.

Фото: flickr.com/Stock Catalog (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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