Макаревич* столкнулся с неуверенностью и трудностями в Израиле

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* в 2022 году покинул Россию и обосновался в Израиле вместе с молодой супругой Эйнат Кляйн. В новом доме, под солнечным небом Тель-Авива, музыкант стал отцом в четвертый раз, его супруга родила сына.
Макаревич* признается, что не планирует возвращаться в Россию, несмотря на беспокойство, вызванное последними событиями в Израиле. Он открыто говорит о своей неуверенности в будущем, подчеркивая, что состояние неопределенности неприятно, но он старается сохранять спокойствие и философски подходить к жизни.
Возраст также накладывает свой отпечаток: в этом году Макаревичу* исполнилось 70 лет, что он воспринимает с определенной долей пессимизма, признавая, что изменить это нельзя.
*Андрей Макаревич признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 2.09.2022.
Фото: commons.wikimedia.org/Mark Nakoykher (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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