Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.08.2024 : 91,2881
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.08.2024 : 101,6207
Андрей Макаревич* заявил о неуверенности в будущем
  1. Главная
  2. Общество
  3. Культура

Макаревич* столкнулся с неуверенностью и трудностями в Израиле

Андрей Макаревич* заявил о неуверенности в будущем

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* в 2022 году покинул Россию и обосновался в Израиле вместе с молодой супругой Эйнат Кляйн. В новом доме, под солнечным небом Тель-Авива, музыкант стал отцом в четвертый раз, его супруга родила сына.

Макаревич* признается, что не планирует возвращаться в Россию, несмотря на беспокойство, вызванное последними событиями в Израиле. Он открыто говорит о своей неуверенности в будущем, подчеркивая, что состояние неопределенности неприятно, но он старается сохранять спокойствие и философски подходить к жизни.

Возраст также накладывает свой отпечаток: в этом году Макаревичу* исполнилось 70 лет, что он воспринимает с определенной долей пессимизма, признавая, что изменить это нельзя.﻿

*Андрей Макаревич признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 2.09.2022.

Фото: commons.wikimedia.org/Mark Nakoykher (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Степашин заявил, что уговорил Ельцина не хоронить ленина в 90-ые

Степашин заявил, что уговорил Ельцина не хоронить ленина в 90-ые

Бывший министр внутренних дел России Сергей Степашин, занимавший этот пост в 1998-1999 годах, поделился с ТАСС историей о том, как ему удалось отговорить тогдашнего президента Бориса Ельцина от идеи захоронить тело Владимира Ленина.

Читать полностью
Ганчев заявил о необходимости освободить около 40% Харьковской области для референдума

Ганчев заявил о необходимости освободить около 40% Харьковской области для референдума

Для проведения референдума о самоопределении в Харьковской области необходимо освободить как минимум 30% территории. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в интервью ТАСС.

Читать полностью

Общество

Мошенники научились обману под маской опросов соцфонда

Мошенники научились обману под маской опросов соцфонда

Специалисты по выявлению мошенничества фиксируют динамичную трансформацию схем, используемых для взлома аккаунтов на Госуслугах.

Читать полностью
Эксперты фиксируют рост неравенства доходов в России на фоне увеличения зарплат

Эксперты фиксируют рост неравенства доходов в России на фоне увеличения зарплат

Эксперты отметили необычный рост неравенства доходов в России. Ожидается, что люди через несколько лет будут иметь завышенные ожидания зарплат после периода "зарплатного бума", однако работодатели могут не успеть адаптироваться к этим ожиданиям.

Читать полностью

Новости