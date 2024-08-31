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Ксения Собчак оценила новый образ Анджелины Джоли:
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Ксения Собчак сравнила перекрашенную в блондинку Анджелину Джоли с молью

Ксения Собчак оценила новый образ Анджелины Джоли: "Немного моль"

Ксении Собчак не понравилось, как выглядит звезда Голливуда Анджелина Джоли с новым цветом волос.

Журналистка опубликовала в своём Telegram-канале фото Анджелины Джоли, которая кардинально поменяла внешность. Одна из самых красивых женщин мира перекрасилась из брюнетки в блондинку.

Джоли вышла в свет, появившись на Венецианском кинофестивале в новом непривычном образе.

"Да, очень красивая, но немного моль Анджелина Джоли в Tamara Ralph. И всё-таки брюнеткой ей лучше", — выразила своё мнение Собчак.

Поклонники Анджелины Джоли уверены, что ничего не в силах испортить непревзойдённую красоту актрисы.

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