Актриса Анджелина Джоли стала блондинкой: "Скрывает седину"

Анджелина Джоли кардинально сменила имидж: "Седые волосы растут даже у звёзд"

Одна из самых красивых звёзд Голливуда Анджелина Джоли удивила поклонников новым цветом волос.

Почитатели Анджелины Джоли впечатлены изменениями во внешности первой красавицы мирового кинематографа.

Звезда вышла на публику со светлыми прядями волос. Цвет шевелюры актрисы стал значительно светлее. Она превратилась в блондинку, тогда как много лет продолжала оставаться брюнеткой.

Поклонники знаменитости позитивно оценили преображение 49-летней дивы. Интернет-пользователи считают, что новый цвет волос освежает актрису.