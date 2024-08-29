Актриса Анджелина Джоли стала блондинкой: "Скрывает седину"

Одна из самых красивых звёзд Голливуда Анджелина Джоли удивила поклонников новым цветом волос.
Почитатели Анджелины Джоли впечатлены изменениями во внешности первой красавицы мирового кинематографа.
Звезда вышла на публику со светлыми прядями волос. Цвет шевелюры актрисы стал значительно светлее. Она превратилась в блондинку, тогда как много лет продолжала оставаться брюнеткой.
Поклонники знаменитости позитивно оценили преображение 49-летней дивы. Интернет-пользователи считают, что новый цвет волос освежает актрису.
"Ничего особо не поменялось. Так же, хороша";
"Всё-таки возраст берёт своё, и седые волосы растут даже у звезд. Джоли сделали очень красивое окрашивание. Ей идёт;
"Скрывает седину";
"Я не знаю что вообще ей может не пойти", — писали фолловеры под снимком знаменитости.
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