Затопленный мост Майорки раскрыл древнюю тайну: остров старше, чем мы думали

USF: Майорка была заселена на 2000 лет раньше, чем предполагалось

Археологическая группа из США и Европы, возглавляемая профессором Богданом Онаком из Университета Южной Флориды (USF), пересмотрела возраст древнего каменного моста на острове Майорка.

Исследования показали, что остров был заселен значительно раньше, чем предполагалось. По новым данным, возраст моста составляет минимум 5,6 тысячи лет, что на две тысячи лет старше прежних оценок, которые предполагали заселение острова около 4,4 тысячи лет назад. Эти выводы основаны на анализе сталактитов и фреатических отложений, найденных в пещере Хеновеса, рядом с которой расположен мост. Эти структуры сформировались в эпохи, когда уровень моря был гораздо ниже, и позже были затоплены морской водой. Это открытие изменяет наше понимание истории заселения Майорки, подтверждая, что люди обосновались на острове намного раньше, чем предполагалось.

Пещера Хеновеса, известная своей археологической ценностью и популярностью среди туристов, возможно, служила источником пресной воды для первых обитателей острова. Новые данные подчеркивают важность данного региона в изучении истории Средиземного моря и заставляют пересмотреть сроки колонизации других островов в этом регионе.

Мальо́рка, или Майо́рка — один из Балеарских островов, расположенных в Средиземном море, принадлежит Испании. Площадь составляет 3640,16 км², тем самым Мальорка является самым крупным островом Испании по площади.

Фото: commons.wikimedia.org/Tommie Hansen (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)