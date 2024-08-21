Древние петроглифы Ирана под угрозой исчезновения: кто спасёт Теймарах?

Теймарах, расположенный в сердце Ирана, представляет собой одно из крупнейших в мире собраний древнего наскального искусства, насчитывающее около 21 000 петроглифов. Эти древние изображения, высеченные в скалах, включают в себя различные стилизованные изображения животных, растений, людей и символов, отражающие сложные религиозные и культурные системы древних племен. Несмотря на огромную историческую значимость, Теймарах долгие годы оставался неизвестным и заброшенным, что привело к угрозе утраты этого уникального наследия, сообщает Arkeonews.

Теймарах привлекает внимание благодаря масштабности и разнообразию наскальных рисунков, однако, как отмечает Расул Маджиди, директор Ассоциации друзей Теймараха, его сохранение находится под угрозой. На территории региона активны добывающие предприятия, что представляет серьезную опасность для древних петроглифов. Несмотря на усилия местных активистов, национальные власти не приняли достаточных мер для защиты этих реликвий. Многие объекты до сих пор не зарегистрированы в качестве национального наследия, а туристический потенциал региона остается нераскрытым.

Проблема усугубляется отсутствием государственного внимания: в отличие от Саудовской Аравии, которая активно инвестирует в сохранение и продвижение своего наскального искусства, в Иране не существует стратегии по защите и популяризации Теймараха. Кроме того, в последние три года регион практически не посещали иностранные туристы, что также негативно сказывается на возможности привлечения средств на консервацию памятников. Ассоциация друзей Теймараха продолжает бороться за сохранение этих уникальных артефактов, однако без поддержки на национальном уровне успехи ограничены.

Петро́гли́фы — выбитые или нанесённые краской изображения на каменной основе.

Фото: Hi Persia/A. Ghasemi. (CC BY-SA 4.0)