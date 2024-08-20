Археологи обнаружили сердце древнего города в Турции

Археологи обнаружили агору (городскую площадь) во время раскопок в древнем городе Айгай, расположенном на западе от Манисы, в пределах границ района Юнтемре в Турции, сообщает Arkeonews.
Айгай является одним из двенадцати эолийских городов, основанных в западной Анатолии около 700 года до н. э. Раскопки, проводимые с 2004 года, показывают, что этот город был важным коммерческим центром в эллинистический период. Недавно открытая агора, возраст которой составляет около 2200 лет, была обнаружена в рамках проекта "Наследие будущему", осуществляемого Генеральной дирекцией культурного наследия и музеев.
Во время раскопок на колоннах площади были найдены рельефы с изображением голов быков и надписи в честь бога Аполлона, что подчеркивает важность данного места в религиозной жизни города.
Руководитель раскопок, профессор Юсуф Сезгин из Манисского университета Джелал Байар, отметил, что агора была сердцем и центром общественной жизни древнего города, где концентрировались все публичные здания и проходила повседневная жизнь жителей.
Сезгин также отметил, что найденные рельефы, связанные с культом Аполлона, указывают на возможные ритуальные или жертвенные практики, связанные с важными событиями в истории города, такими как войны или восстановление городских сооружений. Среди множества артефактов и керамических изделий, найденных с начала раскопок, все они были переданы в Музей Манисы после реставрации.
Аполло́н — в древнегреческой и древнеримской мифологиях бог света, покровитель искусств, предводитель и покровитель муз, предсказатель будущего, бог-врачеватель, покровитель переселенцев, олицетворение мужской красоты.
Фото: commons.wikimedia.org/Klaus-Peter Simon (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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