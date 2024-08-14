Пётр Чернышев прервал молчание после смерти Заворотнюк: "Просила меня помочь"

Фигурист Пётр Чернышев возобновил публичную жизнь после смерти жены, актрисы Анастасии Заворотнюк.
Петра Чернышева впервые заметили на публике после кончины звезды сериала "Моя прекрасная няня".
Фигурист стал ведущим в ледовом дворце "Айсберг" по просьбе Татьяны Навки. Спортсмен объяснил, что ему пришлось откликнуться на просьбу коллеги, которая неважно себя чувствует.
"Я оказался здесь внепланово, таким вспомогательным десантом, потому что Татьяна Александровна заболела, просила меня помочь", — объяснил свой выход в свет вдовец Анастасии Заворотнюк.
Публика обратила внимание на внешний вид фигуриста. Он пришёл в ледовый дворец во всём чёрном с густой бородой. На безымянном пальце Чернышева по-пержнему надето обручальное кольцо.
Фото: соцсети
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