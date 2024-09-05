Мама Волочковой еле угомонила нетрезвую дочь в поезде: "Удалите видео, срочно"

Мама Волочковой испытала неловкость за дочь в поезде: "Как же маме стыд﻿но"

Анастасия Волочкова устроила представление на перроне поезда, прощаясь с матерью.

Анастасия Волочкова, которая приезжала в Санкт-Петербург навестить больного отца, очень бурно попрощалась с родительницей на перроне поезда. Видео появилось в "Инстаграме"* звезды балета.

Балерина была не совсем трезва, громко прощаясь с родительницей, несмотря на увещевания кондукторов, которые предупреждали об отправлении поезда.

Матери экс-примы Большого театра было неловко за дочь.

"Настенька, иди быстренько садись, спокойной ночи", — пыталась угомонить наследницу мама Волочковой.

В конце балерина попыталась сделать шпагат, прямо перед закрывающимися дверями поезда. Волочкову остановил кондуктор.

"Не-не, вот это не надо", — сказала обеспокоенная мать балерины.

Подписчики обратили внимание на то, как неловко матери за дочь.

"Как же маме стыдно"; "Мама — только вот без этого"; "Маме, думаю, очень печально"; "Удалите видео, срочно", — писали фолловеры под постом Волочковой.

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