Мама Волочковой еле угомонила нетрезвую дочь в поезде: "Удалите видео, срочно"

Анастасия Волочкова устроила представление на перроне поезда, прощаясь с матерью.
Анастасия Волочкова, которая приезжала в Санкт-Петербург навестить больного отца, очень бурно попрощалась с родительницей на перроне поезда. Видео появилось в "Инстаграме"* звезды балета.
Балерина была не совсем трезва, громко прощаясь с родительницей, несмотря на увещевания кондукторов, которые предупреждали об отправлении поезда.
Матери экс-примы Большого театра было неловко за дочь.
"Настенька, иди быстренько садись, спокойной ночи", — пыталась угомонить наследницу мама Волочковой.
В конце балерина попыталась сделать шпагат, прямо перед закрывающимися дверями поезда. Волочкову остановил кондуктор.
"Не-не, вот это не надо", — сказала обеспокоенная мать балерины.
Подписчики обратили внимание на то, как неловко матери за дочь.
"Как же маме стыдно";
"Мама — только вот без этого";
"Маме, думаю, очень печально";
"Удалите видео, срочно", — писали фолловеры под постом Волочковой.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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