Анастасия Волочкова склонилась у ног парализованного отца: "Папа, живи!"

Балерина Анастасия Волочкова показала себя заботливой дочерью, поспешив на помощь к парализованному отцу.

Анастасия Волочкова не на шутку встревожилась, узнав, что сомочувствие её отца Юрия Волочкова вызывает опасения. Она приехала к родителю, чтобы оказать ему посильную помощь.

Волочкова опубликовала в "Инстаграме"* фото, на котором она обнимает ноги парализованного отца, сидя на полу перед его инвалидной коляской.

"Папа, живи! Пока ты жив, я чувствую себя ребёнком", — написала под фото экс-прима Большого театра.

Юрий Волочков — чемпион СССР по настольному теннису. После завершения спортивной карьеру он много лет работал тренером. Мужчина уже много лет парализован из-за перенесённого инсульта.

Подписчиков балерины растрогал такой душераздирающий контент. Одни упрекнули балерину в том, что она из всего делает контент для социальных сетей, другие похвалили балерину за любовь к отцу.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской