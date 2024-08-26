Волочкова показала, как хорошо провела выходные с дочерью Ариадной: "Я счастливая мама"

Балерина Анастасия Волочкова показала, как благочестиво они провели время с дочкой Ариадной на выходных.
Анастасия Волочкова опубликова в "Инстаграме"* кадры с дочкой Ариадной, которой 23 сентября исполнится 19 лет. Экс-прима Большого театра с дочкой посетили богослужение в Храме непорочного зачатия Пресвятой Богородицы.
"А потом весь день были дома", — написала балерина в личном микроблоге.
Волочкова отметила, что очень сблизилась с наследницей в последний год. Она посоветовала родителям прощать детям непонимания и размолвки, которые происходили в период переходного возраста.
"Я счастливая мама. И по праву горжусь моей доченькой и её достижениями", — призналась Анастасия.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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