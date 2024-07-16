На предстоящем в конце июля заседании совета директоров Банка России, по прогнозам экспертов регулятор может поднять ставку рефинансирования с 16% до 18% годовых, а соответственно до конца года ожидается рост стоимости денег на уровне в 20%, дают аналитическое заключения сразу в нескольких ведущих кредитно-финансовых учреждениях страны.
"На наш взгляд, в рамках базового сценария, помимо повышения ставки до 18%, следует также с высокой вероятностью ожидать… что среднесрочный прогноз ЦБ будет предусматривать возможность ее роста в дальнейшем до 20%", — следует из свежей макроэкономической стратегии Альфа-Банка.
Пока вероятность такого развития событий оценивается не высоко, однако она вполне возможна — в случае ускорения инфляции, роста кредитования и дальнейшего ослабления национальной валюты.
"В рисковом сценарии — субъективная вероятность 40%, — мы допускаем повышение ключевой ставки в этом году до 19-20%", — заявил в интервью РБК главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Ближайшее заседание Центробанка РФ по ключевой ставке запланировано на 26 июля. По его результатам ожидается свежий среднесрочный прогноз, который покажет ожидания ЦБ по инфляции, средней ключевой ставке за год (сейчас это диапазон 15-16%), курсу валют, ВВП и ряду иных важных экономических показателей.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Ɱ (Attribution-Share Alike 4.0)
Байден обвинил СМИ в чрезмерной концентрации на его провале вместо "лжи" Трампа
Действующий глава США Джо Байден жалуется на средства массовой информации за то, что они сильно акцентируют на его неудачном выступлении на телевизионных дебатах, вместо того, чтобы рассказать общественности о случаях вранья со стороны экс-президента США Дональда Трампа на том же мероприятии. Об этом он информировал американский телеканал NBC.
На съезд партии республиканцев Трамп явился с Вэнсом и Карлсоном
Экс-президент Америки Дональд Трамп на съезде республиканцев сидел в компании сенатора Джей-Ди Вэнса. Как передаёт РИА Новости, Трамп находится в первом ряду ложи для почётных гостей вместе с Вэнсом, спикером Майком Джонсоном и Такером Карлсоном. Часть уха Трампа закрыта белой повязкой.
Врач Исанбаев посоветовал худеющим употреблять перед сном белки, киви и кешью
Врач и специалист по снижению веса Павел Исанбаев поделился информацией о том, какие продукты можно съесть перед сном и в каком объёме. Об этом он информировал РИА Новости.
В Канаде разработали неинвазивные датчики для наблюдения за белыми медведями
Канадские учёные разработали неинвазивные датчики для наблюдения за белыми медведями, которые крепятся к шерсти животных подобно плодам репейника.