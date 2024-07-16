На предстоящем в конце июля заседании совета директоров Банка России, по прогнозам экспертов регулятор может поднять ставку рефинансирования с 16% до 18% годовых, а соответственно до конца года ожидается рост стоимости денег на уровне в 20%, дают аналитическое заключения сразу в нескольких ведущих кредитно-финансовых учреждениях страны.

"На наш взгляд, в рамках базового сценария, помимо повышения ставки до 18%, следует также с высокой вероятностью ожидать… что среднесрочный прогноз ЦБ будет предусматривать возможность ее роста в дальнейшем до 20%", — следует из свежей макроэкономической стратегии Альфа-Банка.

Пока вероятность такого развития событий оценивается не высоко, однако она вполне возможна — в случае ускорения инфляции, роста кредитования и дальнейшего ослабления национальной валюты.

"В рисковом сценарии — субъективная вероятность 40%, — мы допускаем повышение ключевой ставки в этом году до 19-20%", — заявил в интервью РБК главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Ближайшее заседание Центробанка РФ по ключевой ставке запланировано на 26 июля. По его результатам ожидается свежий среднесрочный прогноз, который покажет ожидания ЦБ по инфляции, средней ключевой ставке за год (сейчас это диапазон 15-16%), курсу валют, ВВП и ряду иных важных экономических показателей.

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