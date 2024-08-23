Эксперт раскрыла секрет 15-минутных тренировок, которые сэкономят ваше время и деньги

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки, Акулина Бахтурина, в беседе с "Лентой.ру" рассказала о преимуществах 15-минутных тренировок. По её словам, главный плюс таких занятий — это экономия времени и средств.
Короткие тренировки не требуют абонемента в спортзал или специального оборудования, а также позволяют избежать временных затрат на дорогу до зала. Бахтурина отметила, что такие тренировки помогают войти в спортивный режим без стресса, что особенно важно для новичков.
Она подчеркнула, что резкие погружения в спорт с интенсивных и продолжительных занятий могут быстро привести к потере мотивации, тогда как короткие тренировки позволяют сохранить интерес и поддерживать стабильный ритм занятий.
Однако, как пояснила Бахтурина, 15-минутные тренировки не заменяют полноценные занятия. Они идеально подходят для того, чтобы начать тренировки и постепенно переходить к более интенсивным занятиям по часу два-три раза в неделю. В дни, когда времени совсем нет, короткие комплексы могут стать отличным решением для поддержания формы.
Эксперт также рекомендовала обратиться к тренерам для составления индивидуального плана и уточнения техники, а также не забывать про разминку перед началом даже коротких тренировок.
Фото: commons.wikimedia.org/Official U. S. Navy Page (public domain).
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