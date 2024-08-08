Поставщики американского газа переходят из ЕС на привлекательный рынок Азии

Американские трейдеры сжиженного природного газа переориентируют поставки с депрессивного европейского рынка на перспективный азиатский. При этом обещания поддержать страны Евросоюза, после их отказа от российских ресурсов, бизнесмены из США в расчет теперь не берут, поддавшись рыночной конъюнктуре, приводит данные РИА Новости.
Стоимость топлива на востоке превышает котировки на европейских площадках, поэтому в погоне за прибылью, заокеанские партнеры ЕС перенаправляют танкеры в азиатский регион.
На последние числа прошлого месяца спотовые партии в Азии на 17% превышали европейский трек: 12 и 10,3 долларов за млн британских тепловых единиц соответственно. По итогам июля поставки американского СПГ в Европу почти сравнялись с импортом из России. Штаты поставили в страны ЕС 1,5 млн тонн топлива, а наша страна — 1,3 млн тонн.
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