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Пугачёва и Галкин* показали, как тренируют свою собаку по кличке Рокки
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Пугачёва и Галкин* показали, чем кормят свою собаку: "Будет какать жидким стулом"

Пугачёва и Галкин* показали, как тренируют свою собаку по кличке Рокки

Певица Алла Пугачёва и шоумен Максим Галкин* поделились забавным видео со своей собакой.

Максим Галкин* опубликовал в "Инстагреме"** кадры со своим псом по кличке Рокки. Собачка прилежно сидела за столом, а звёздная чета пыталась тренировать питомца.

В качестве награды за выполнение команд собаке предлагали клубнику и огурец.

"Можно тебе дать клубничку или он будет какать жидким стулом", — сказал с сомнением юморист.

Галкин* угостил собаку кусочком огурца, однако пёс, получив лакомство, тут же скрылся под столом к неудовольствию хозяина.

Алла Пугачёва встретила поступок собаки смехом.

По некоторым данным, собаку привезли из России, пса купили у московских заводчиков ко дню рождения Лизы и Гарри.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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