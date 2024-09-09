Пугачёва и Галкин* показали, чем кормят свою собаку: "Будет какать жидким стулом"

Певица Алла Пугачёва и шоумен Максим Галкин* поделились забавным видео со своей собакой.
Максим Галкин* опубликовал в "Инстагреме"** кадры со своим псом по кличке Рокки. Собачка прилежно сидела за столом, а звёздная чета пыталась тренировать питомца.
В качестве награды за выполнение команд собаке предлагали клубнику и огурец.
"Можно тебе дать клубничку или он будет какать жидким стулом", — сказал с сомнением юморист.
Галкин* угостил собаку кусочком огурца, однако пёс, получив лакомство, тут же скрылся под столом к неудовольствию хозяина.
Алла Пугачёва встретила поступок собаки смехом.
По некоторым данным, собаку привезли из России, пса купили у московских заводчиков ко дню рождения Лизы и Гарри.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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