Известный поэт и автор хитов Александр Шаганов обсудил свое отношение к Алле Пугачевой и её нынешним действиям. Ранее он признавал её значительную роль в продвижении группы "Любэ", однако настаивает, что коллектив стал бы знаменитым и без её поддержки.

Несмотря на благодарность за прошлые заслуги Пугачевой, Шаганов критически относится к её нынешнему поведению, выражая недоумение по поводу некоторых её поступков. Он объясняет, что разделяет её творчество прошлых лет, которое он считает важной частью российской культуры, и современные действия, которые вызывают у него и у многих других людей разочарование. Шаганов отмечает, что для него старые песни Пугачевой остаются значимыми, несмотря на противоречия вокруг её нынешней персоны, сообщают "Аргументы и Факты".

Он подчеркивает, что нельзя уничтожить творческое наследие, которое создали коллективно выдающиеся композиторы и поэты, такие как Дербенев, Паулс и Резник. Однако он понимает, что многие люди больше не могут слушать её с прежним удовольствием и призывает быть мудрыми, принимая сложности жизни и делая сложный выбор.

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