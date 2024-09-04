Внук Аллы Пугачёвой высказался о своём разводе: "Ты ещё свою найдёшь"

Никита Пресняков высказался о своём разводе: "Мои соболезнования"

Внук певицы Аллы Пугачёвой Никита Пресняков прояснил ситуацию после заявления о разводе.

Никита Пресняков опубликовал в "Инстаграме"* пост про особую архитектуру Лос-Анжелеса с плохой "графикой".

Под публикацией сына Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте появился комментарий о разводе молодого артиста.

"Типа развёлся, новая жизнь?" — спросил один из подписчиков. "Не знаю, бро, на счёт новая или нет, но мои соболезнования тебе, я уверен, ты ещё свою найдёшь", — ответил Никита сочувственно.

Другие подписчики решили, что новость о разводе настоящая. Внук Пугачёвой поспешил успокоить фолловеров.

"Кто я? Да ни за что! Вот гражданин выше видимо да, чему и соболезную", — объяснил Никита.

Никита Пресняков женат на избраннице Алёне Красновой. Вместе пара уже семь лет.

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