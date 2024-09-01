Пугачёва бросает все силы на борьбу за Галкина*: поможет ли Киркоров?

Алла Пугачёва продолжает активно бороться за отмену статуса иноагента для Максима Галкина*, несмотря на его внешнее равнодушие к этой теме, сообщает Mash.
В последние месяцы Примадонна увеличила свои усилия, подключив к делу своего бывшего мужа Филиппа Киркорова, с которым поддерживает тесные отношения. По данным инсайдеров, Алла Борисовна регулярно общается с Киркоровым, обсуждая не только его здоровье и дела, но и делая щедрые подарки. Например, на день рождения его сына она преподнесла не только тёплые слова, но и финансовую поддержку. А самого Киркорова порадовала песней, специально написанной для него.
Вероятно, что Киркоров использует свой авторитет, чтобы попробовать изменить ситуацию. Тем не менее, вопрос остаётся открытым, и пока не ясно, удастся ли Примадонне добиться желаемого результата.
Фото: commons.wikimedia.org/Serge Serebro, Vitebsk Popular News (CC BY-SA 4.0)
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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