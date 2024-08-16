Охлобыстин объяснил, простил ли бы он Пугачёву: "Пресс-секретарь президента ей ручки целует"

Актёр Иван Охлобыстин рассказал, почему продолжает слушать песни Аллы Пугачёвой.

Звезда сериала "Интерны" ответил на вопрос, простил ли бы он Аллу Пугачёву.

"Я её и не осуждал — она пожилая женщина, вне критики", — написал Охлобвстин в своём Telegram-канале.

Актёр объяснил, что всю жизнь прожил при Пугачёвой, а в юности пел её песни. Он, однако отметил, что последняя "цепляющая" песня Примадонны была уже давно. Это, по его словам, композиция "Позови меня с собой".

Он отметил, что если по радио зазвучит песня Пугачёвой, он не переключит волну. Артист уверен, что песни народной артистки СССР принадлежат не ей, а тем, кто их слушает.

Охлобыстин считает, что Моргенштерн* наговорил против РФ меньше, чем Алла Пугачёва, однако ей, по мнению актёра, не грозит звание иностранного агента.

"Её иноагентом не признают. И пресс-секретарь президента ей ручки целует", — выразил своё мнение Охлобыстин.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом