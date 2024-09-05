Фанаты в шоке: Александра Трусова официально сменила фамилию

17 августа состоялась долгожданная свадьба фигуристки Александры Трусовой и ее коллеги Макара Игнатова. Уже тогда Трусова заявила, что планирует взять фамилию мужа, однако многие поклонники и специалисты скептически относились к ее решимости.
Официальное подтверждение смены фамилии появилось 6 сентября на сайте Федеральной налоговой службы: теперь спортсменка официально носит фамилию Игнатова. Изменения были внесены еще 3 сентября, но только сейчас информация стала достоянием общественности. В мире фигурного катания это событие вызвало широкий резонанс, ведь болельщикам придется привыкать к новому имени своей любимицы на льду.
По предварительным данным, уже совсем скоро Саша может выйти на лед под фамилией Игнатова — контрольные прокаты сборной России пройдут в Санкт-Петербурге с 14 по 15 сентября, и она числится в составе участников.
Фото: t.me/Divmel ic (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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