Алёна Водонаева рассказала, что заставило её подарить свою квартиру брату

Звёзда "Дома-2" Алёна Водонаева успокоила поклонников, которые отговаривали её дарить квартиру брату.

Алёна Водонаева опубликовала в своём Telegram-канале голосовое сообщение, в котором подробно рассказала, почему подарила квартиру в Одинцово брату.

Водонаева отреагировала на упрёки подписчиков, которые не одобрили её решение подарить недвижимость родному брату. Они посчитали, что это ущемляет права её сына Богдана.

Звезда телестройки заверила, что её наследник не обделён материальными благами. Она пояснила, что отдала брату квартиру, которую приобрела будучи ещё совсем юной. Теперь же у знаменитости есть другая недвижимость. Кроме того, родители решили написать завещание на её имя на квартиру, в которой они сейчас проживают.

Алёна отметила, что предоставляет брату распоряжаться полученной квартирой по своему усмотрению. Она не будет против, если родственник продаст жильё, чтобы улучшить свои жилищные условия или использует вырученные средства, чтобы дать своим детям хорошее образование.