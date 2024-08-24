Алёна Водонаева показала сына-подростка в день рождения мальчика: харизматичный красавец

Алёна Водонаева поздравила сына Богдана с 14-летием: "Какой красивый"

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева опубликовала фотографию сына Богдана в честь дня рождения мальчика.

Алёна Водонаева разместила в "Инстаграме"* фото, на котором запечатлён её сын Богдан с собакой.

"Сегодня 14", — кратко подписала фото ребёнка знаменитость.

Подписчики оценили красоту подростка и пожелали матери терпения в воспитании наследника.

"Какой красавец харизматичный"; "Поздравляю, пусть растёт здоровым. Вам на радость, глаза такие добрые"; "Какой красивый, с днём рождения, маме терпения"; "Матери сыновей, вы имеете полное право говорить — "я прошла афганскую войну", — писали фолловеры под постом звезды.

В 2009 году Алёна Водонаева вышла замуж за предпринимателя Алексея Малакеева. 23 августа 2010 года родила сына Богдана. Спустя год пара рассталась.

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