Алёна Водонаева показала сына-подростка в день рождения мальчика: харизматичный красавец

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева опубликовала фотографию сына Богдана в честь дня рождения мальчика.
Алёна Водонаева разместила в "Инстаграме"* фото, на котором запечатлён её сын Богдан с собакой.
"Сегодня 14", — кратко подписала фото ребёнка знаменитость.
Подписчики оценили красоту подростка и пожелали матери терпения в воспитании наследника.
"Какой красавец харизматичный";
"Поздравляю, пусть растёт здоровым. Вам на радость, глаза такие добрые";
"Какой красивый, с днём рождения, маме терпения";
"Матери сыновей, вы имеете полное право говорить — "я прошла афганскую войну", — писали фолловеры под постом звезды.
В 2009 году Алёна Водонаева вышла замуж за предпринимателя Алексея Малакеева. 23 августа 2010 года родила сына Богдана. Спустя год пара рассталась.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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