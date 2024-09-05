Алёна Апина собрала вместе солисток группы "Комбинация" 36 лет спустя

Певица Алёна Апина с золотым составом группы "Комбинация" повторила снимок, который был сделан больше тридцати лет назад.
Алёна Апина опубликовала в "Инстаграме"* два фото, сделанные с разницей в 36 лет. На архивном снимке запечатлены юные участницы легендарной группы, а на втором снимке солистки собрались вместе по случаю празднования премьеры сериала о группе "Комбинация".
"Как раньше. Как 36 лет назад. Первый золотой состав группы "Комбинация" — Зося, Лялик, Козюля (Юля), Ген (Иванова) и Евген (я)", — написала под фотограифей Апина, которая недавно отпраздновала 60-летний юбилей.
Пост певицы привлёк внимание актёра Никиты Кологривого, который сыграл в сериале роль роль Александра Шишинина, основателя и продюсера знаменитой группы. Он оставил под постом Апиной комментарий в виде красных сердечек.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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