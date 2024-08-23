В 60-летний юбилей Алёна Апина вспомнила о самом дорогом подарке в своей жизни

Алёна Апина рассказала о самом дорогом подарке в её жизни

Певица Алёна Апина объяснила, какой подарок в своей жизни она считает самым дорогим.

23 августа Алёне Апиной исполнилось 60 лет. Похудевшая на 14 килограммов экс-солиста группы "Комбинация" делится в "Инстаграме"* снимками после своего преображения.

Исполнительница хита "Электричка" собирает множество восторженных комментариев от поклонников.

Апина объяснила, какой самый дорогой подарок она получила в своей жизни.

"Самый дорогой подарок подарили мне мама с пааой. Они подарили мне жизнь", — объяснила отмечающая день рождения певица.

Ранее Апина пожаловалась на то, что её муж, с которым она прожила в браке 25 лет, не подарил ей "ни цветочка, ни платочка".

Фото: соцсети

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