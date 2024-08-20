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Алёна Апина вспомнила своё неблагополучное детство в однокомнатной квартире с отчимом
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Алёна Апина рассказала о своём тяжёлом детстве с тюремщиком отчимом: "Я сбежала"

Алёна Апина вспомнила своё неблагополучное детство в однокомнатной квартире с отчимом

Певица Алёна Апина поведала, какое непростое детство у неё было. Её воспитывала мать и отчим с тюремным сроком за плечами.

59-летняя Алёна Апина опубликовала в "Инстаграме"* фото после своего похудения на 14 килогграммов.

Она поведела, что её детсво прошло в Саратаве в доме, окна которого выходили на железную дорогу.

"Квартира была однокомнатная и жили в ней я, мама и её гражданский муж Вовик. Вовик был персонаж. Сидел в тюрьме. По пьянке в драке снёс кому- то челюсть", — написала звезда под фото.

Исполнительница хита "Электричка" отметила, что её детсво ассоциируется с оглённым проводом, торчащим из стены.

Апина объяснила, что выбраться из неблагополучия ей помогла музыка.

"Спасла меня музыка, в которую я сбежала, как в портал, как в параллельный мир", — поделилась сокровенным звезда.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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