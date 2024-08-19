Певица Алёна Апина вспомнила недобрым словом своих двух мужей: "Ни цветочка, ни платочка"

Алёна Апина рассказала о двух своих неудачных браках: осталась только фамилия и дочь

Певица Алёна Апина объяснила, почему у неё не сложились отношения с мужьями в двух своих браках.

Алёна Апина продолжает радовать подписчиков в "Инстаграме"* снимками после своего похудения на 14 килограммов.

Исполнительница хита "Электричка" объяснила, что два раза выходила замуж. Первым её супругом был художник Валерий Апин. Брак продлился только 1 год.

Второй брак длится 25 лет. Она посетовала на то, что супруг был скуп на подарки.

"На 25-летие совместной жизни, в качестве подарка я получила… па- бам! — ни- чего! Ни цветочка, ни платочка, ни спасибо. Это не про материальное, это про отношения", — написала звезда под снимком.

Апина отметила, что её первый муж больше не вступал в брак, а до неё доходят слухи о том, что он будто бы ушёл в монастырь.

"Александр Борисович женился почти сразу. Дай Бог ему счастья. От первого брака мне досталась фамилия. От второго — сокровище моё, моя дочь," — объяснила 59-летняя певица.

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