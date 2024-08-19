Певица Алёна Апина вспомнила недобрым словом своих двух мужей: "Ни цветочка, ни платочка"

Певица Алёна Апина объяснила, почему у неё не сложились отношения с мужьями в двух своих браках.
Алёна Апина продолжает радовать подписчиков в "Инстаграме"* снимками после своего похудения на 14 килограммов.
Исполнительница хита "Электричка" объяснила, что два раза выходила замуж. Первым её супругом был художник Валерий Апин. Брак продлился только 1 год.
Второй брак длится 25 лет. Она посетовала на то, что супруг был скуп на подарки.
"На 25-летие совместной жизни, в качестве подарка я получила… па- бам! — ни- чего! Ни цветочка, ни платочка, ни спасибо. Это не про материальное, это про отношения", — написала звезда под снимком.
Апина отметила, что её первый муж больше не вступал в брак, а до неё доходят слухи о том, что он будто бы ушёл в монастырь.
"Александр Борисович женился почти сразу. Дай Бог ему счастья. От первого брака мне досталась фамилия. От второго — сокровище моё, моя дочь," — объяснила 59-летняя певица.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Минздрав Филиппин: зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян
На Филиппинах был зафиксирован первый случай инфицирования оспой обезьян. Об этом информировал Минздрав островного государства в Юго-Восточной Азии.
Тяпкин: если Германия решит изъять собственность России, ответ будет адекватным
В случае если власти Федеративной Республики Германии примут решение изъять собственность Российской Федерации, которая находится на территории ФРГ, то ответ РФ будет благоразумным и аналогично затронет немецкое имущество. Об этом информировал агентство РИА Новости российский дипломат Олег Тяпкин.
Егор Крид признался, что его оштрафовали из-за концерта
Певец Егор Крид признался, что его оштрафовали из-за концерта, который прошёл в конце июня в Москве.
Юрист Антон Палюлин призвал прерывать любой разговор с мошенниками
Звонит мошенник — срочно бросайте трубку: никаких разговоров, даже в шутку или из любопытства!