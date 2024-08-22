Дочь Алена Делона отказалась исполнять предсмертную волю знаменитого отца

Наследница звезды французского кинематографа Алена Делона, который скончался в возрасте 88 лет, решила не исполнять предписание отца.

Дочь Алена Делона успокоила зоозащитников и любителей животных. Общественность заволновалась, узнав, что исполнитель роли Зорро предписал усыпить после его смерти любимого пса по кличке Лубо.

Делон беспокоился о том, что его питомец затоскует после его кончины.

Наследница легендарного актёра заверила, что не будет избавляться от собаки, несмотря на волю отца.

"Лубо, конечно, не усыпят! Жизнь животного не должна зависеть от жизни человека", — процитировали слова дочери Делона представители фонда Бриджит Бардо, который занимается помощью животным.

Сам Ален Делон после перенесённого инсульта рассматривал вариант эвтаназии.