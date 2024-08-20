Юрий Лоза заступился за актёра Алена Делона: "Так какой же он русофоб?"

Юрий Лоза отреагировал на нападки на Алена Делона хейтеров, которые не могут простить французскому актёру интервью с Владимиром Зеленским.

Юрий Лоза, который почтил память умершего Алена Делона в своём посте в Telegram, не согласен с тем, что Алена Делона называют фашистом и русофобом.

Автор и исполнитель хита "Плот" объяснил, что следует делать различия между исполнителем ролей Зорро и Чёрного тюльпана и 87-летним стариком с болезнью Альцгеймера.

"Когда он был в два раза моложе, он снимался с российскими актёрами, называл себя другом генерала Лебедя, а потом общался с Путиным — так какой же он русофоб?" — написала Лоза в своём микроблоге.

Певец уверен, что поддержка Украины со стороны Делона вызвана отсутствием его интереса к политике. Звезда французского кинематографа, по словам Лозы, был озабочен только самочувствием своих собак.