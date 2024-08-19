Юрий Лоза высказался о смерти Алена Делона: "Наши дамы считали его самым красивым мужчиной"

Певец Юрий Лоза не прошёл мимо печальной новости о кончине звезды французского кинематографа Алена Делона.

Юрий Лоза выразил сожаление о том, что Ален Делон не донянул до своего 90-летия, скончавшись в возрасте 88 лет.

Автор и исполнитель хита "Плот" отметил, что переживший инсульт Ален Делон тяготился жизнью, говоря о желании прибегнуть к эвтаназии.

Лоза уверен, что "Тегеран 43" — не тот фильм, за который любят Алена Делона в России.

"Как раз в этом фильме он мог и не сниматься — всё равно о нём так же слагали бы песни, а наши дамы считали его самым красивым мужчиной 20-го века", — написал артист в своём Telegram-канале.

Певец уверен, что завоёвывать сердца зрителей Делону помогала не только внешность, но и талант.