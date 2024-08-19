Садальский рассказал, какой подарок генерала Лебедя заставил Алена Делона выбрать себе могилу

Станислав Садальский прокомментировал новость о кончине звезды французского кинематографа Алена Делона.

Садальский рассказал, что Ален Делон и Пьер Ришар присутствовали на похоронах Жан-Поля Бельмондо в 2021 году. Тогда, по словам актёра, они выглядели неважно.

"Выглядели плохо — оба с палками, с поддержкой. Делон так и не оправившийся после инсульта", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

На прощании с Бельмондо Делон сказал, что постарается не последовать за своим коллегой в могилу.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" объяснил, что Ален Делон попросил похоронить его в своём поместье в могиле на "собачьем кладбище".