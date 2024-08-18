Максим Галкин* показал фрагменты своего интервью с Аленом Делоном: "Покойтесь с миром, мастер"

Максим Галкин* почтил память умершей звезды французского кинематографа Алена Делона, напомнив о своей беседе с актёром.

Максим Галкин* опубликовал в "Инстаграме"* фрагменты своего интервью с культовым актёром Аленом Делоном, которому на момент встречи было 76 лет. Интервью было записано в 2012 году.

Супруг Аллы Пугачёвой беседовал с актёром на французском языке. В беседе Ален Делон называет российских женщин самыми красивыми и свободными в плане проявления эмоций. Он отмечает, что сохранять себя в форме ему помогает Бордо и активные занятия любовью.

Актёр отметил, что знает песню о себе в исполнении российской группы Nautilus pompilius, в которой поётся о том, что Ален Делон не пьёт адеколон.

"Ушёл Великий Артист. Ален Делон. Покойтесь с миром, Мастер", — написал под видео Галкин.

Ален Делон скончался в возрасте 88 лет после пережитого в 2019 году инсульта.

* признан Минюстом РФ инсотранным агентом