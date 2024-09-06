Древняя гробница алеманнов с артефактами IV века найдена в Германии

В ходе спасательных раскопок в центре деревни Герштеттен, расположенной в юго-западной Германии, археологи обнаружили редкую алеманнскую погребальную камеру, датируемую началом IV века, сообщает Arkeonews.

Алеманны были германскими племенами, которые часто вступали в конфликты с Римской империей и обитали к северу от провинции Реция. Место, где было найдено захоронение, богато историей и связано как с древнеримскими, так и с раннегерманскими культурами. Само поселение существовало с поздней античности, что подчеркивает его важность.

Неожиданно обнаруженная могила представляла собой деревянную камеру с останками мужчины возрастом около 60 лет. Радиоуглеродный анализ показал, что погребение произошло между 263 и 342 годами нашей эры. Среди найденных артефактов выделялись стеклянный кубок и небольшой гребень с идеально сохранившимися зубьями. Исследования показывают, что кубок мог быть изготовлен в позднеримском форте Гунтия, а другие предметы напоминают находки из региона Эльбы и Зале.

Этот одиночный могильник с богатыми предметами свидетельствует о высоком статусе покойного в обществе алеманнов. В регионе Баден-Вюртемберг ранние алеманнские захоронения встречаются редко, что делает эту находку уникальной. Обычно в таких могилах находят небольшие группы людей, но здесь могильник отличается как дизайном, так и качеством артефактов.

Все находки были отправлены в мастерскую для дальнейшего анализа и консервации. Ожидается, что раскопки будут продолжены в конце года, и существует вероятность обнаружения дополнительных захоронений.

Ри́мская импе́рия (лат. Imperium Romanum, греч. Βασιλεία Ῥωμαίων) — постреспубликанский период истории Древнего Рима. Как государство Римская империя включала большие территориальные владения вокруг Средиземного моря в Европе, Северной Африке и Западной Азии, управляемые императорами.

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