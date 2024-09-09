Слепаков* прокомментировал новость о кончине Маслякова: "Василича порвали, говорили мы"

Комик Семён Слепаков* отреагировал на скорбную весть о смерти главы КВН Александра Маслякова.
Семён Слепаков* опубликовал в "Инстаграме"** длинный пост, посвящённый памяти президента Клуба весёлых и находчивых Александра Маслякова.
Семён Слепаков высоко оценивает вклад Маслякова в юмор, отмечая, что благодаря ему люди смеялись, забывая о невзгодах и справляясь со страхами. Отметил он и то, что Масляков поспособствовал появлению одарённых комиков, артистов, сценаристов, продюсеров, ведущих, музыкантов и т. д.
"На протяжении 60-ти лет тонко чувствовал зрителя, отличал смешное от обидного, талантливое от посредственного, и, находясь среди молодых, никогда не казался устаревшим", — написал юморист в своём мкиироблоге.
Слепаков подчеркнул, что Масляков гордился людьми, которые вышли из КВН, несмотря на конфликты и трения.
Масляков, по словам Семёна, всегда собирал квнщиков вместе на своей "Планете КВН".
"Снова хотелось вернуться на эту планету, — объяснил комик.
Слепаков выразил благодарность глеве КВН за огромную роль, которую он сыграл в его жизни. Юморист отметил, что неслучайно разместил в соцсетях фото, на котором Масляков улыбается.
"Поставлю фото, где Вы смеетесь, так как это всегда было для нас высшей наградой: "Василича порвали!!!" говорили мы друг другу, забегая за кулисы", — рассказал Слепаков.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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