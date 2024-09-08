Стало известно, от чего умер глава КВН Александр Масляков: передвигался на гольф-каре

Названа причина смерти президента Клуба весёлых и находчивых Александра Маслякова.
По информации Telegram-канала SHOT, Александр Масляков умер от последствий онкологического заболевания.
Врачи диагностировали о главы КВН неоперабельную злокачественную опухоль в лёгких.
Больше полугода назад медики пришли к выводу, что лечение не приводит к положительному результату.
В последнее время телеведущий очень плохо себя чувствовал и передвигался на гольф-каре.
Ранее Международный союз КВН официально сообщил о кончине 82-летнего Александра Маслякова.
Кошки — скрытые любители игры в "апорт"
Исследователи из Университета Пердью завершили масштабное изучение поведения домашних животных и пришли к неожиданному выводу: кошки, как оказалось, тоже любят приносить предметы, хотя принято считать, что эта игра характерна в основном для собак.
Владимир Зеленский назначил Ирину Верещук замглавы своего Офиса
Владимир Зеленский назначил Ирину Верещук, которая ранее занимала пост вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции, на должность заместителя руководителя своего офиса
Гарик Харламов высказался о смерти Александра Маслякова
Комик Гарик Харламов не прошёл мимо скорбной новости о смерти главы КВН Александра Маслякова.
Садальский обвинил Варшавера в харассменте по отношению к Александре Захаровой
Станислав Садальский заявил, что директор театра "Ленком" Марк Варшавер виновен в харассменте по отношению к актрисе Александре Захаровой.