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Стала известна причина смерти главы КВН Александра Маслякова
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Стало известно, от чего умер глава КВН Александр Масляков: передвигался на гольф-каре

Стала известна причина смерти главы КВН Александра Маслякова

Названа причина смерти президента Клуба весёлых и находчивых Александра Маслякова.

По информации Telegram-канала SHOT, Александр Масляков умер от последствий онкологического заболевания.

Врачи диагностировали о главы КВН неоперабельную злокачественную опухоль в лёгких.

Больше полугода назад медики пришли к выводу, что лечение не приводит к положительному результату.

В последнее время телеведущий очень плохо себя чувствовал и передвигался на гольф-каре.

Ранее Международный союз КВН официально сообщил о кончине 82-летнего Александра Маслякова.

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