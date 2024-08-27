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В ГАИ поставили точку в споре о лишении прав за распитие алкоголя в автомобиле
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Можно ли пить в машине на парковке? Ответ Верховного суда

В ГАИ поставили точку в споре о лишении прав за распитие алкоголя в автомобиле

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения - это серьёзное правонарушение, которое влечёт за собой серьёзные последствия, включая крупные штрафы, лишение прав и даже уголовную ответственность. Однако, что делать, если водитель просто отдыхал с друзьями в своём автомобиле на парковке, не планируя двигаться с места?

Портал njcar.ru обратился за разъяснениями к представителю ГАИ, чтобы выяснить, какие правовые последствия могут ожидать водителя в такой ситуации. Согласно последним разъяснениям Верховного суда РФ, употребление алкоголя в припаркованном автомобиле или рядом с ним не подпадает под уголовное законодательство. Это разъяснение внесло важные коррективы в правоприменительную практику.

Например, недавно Верховный суд отменил наказание водителю из Москвы, который был оштрафован и лишён прав за вменяемое ему пьянство за рулём. В ходе суда было установлено, что водитель не управлял автомобилем в момент проверки, а просто находился на парковке с друзьями. Суд постановил, что данная ситуация не подпадает под определение "управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", поскольку автомобиль не находился в движении.

Таким образом, Верховный Суд уточнил, что правонарушением считается только управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, когда транспортное средство находится в движении. Употребление алкоголя в припаркованном автомобиле не влечёт за собой правовых последствий, предусмотренных за вождение в нетрезвом виде.

Фото: commons.wikimedia.org/KOMUnews (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).

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