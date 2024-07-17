Имущество украинского основателя алкохолдинга Global Spirits, производящего водку "Хортиця", Евгения Черняка заочно арестовали в нашей стране ещё в минувшем году, по обвинению в финансировании терроризма. Внесенный Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, находящийся в розыске предприниматель теперь официально лишился всех активов в российской юрисдикции.
В начале лета Ленинский районный суд города Курска принял решение о передаче активов Российской Федерации. А теперь Федеральная служба судебных приставов исполнила вердикт Фемиды и обратила всё имущества беглого бизнесмена в доход государства.
Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю/Иван Ушаков
Граждан Молдавии призывают экономно расходовать электричество из-за жары
Цены на электроэнергию, которую Молдавия закупает в соседней Румынии, с начала этого месяца из-за аномальной знойной погоды взлетела в четыре раза: до 800 евро за мегаватт-час. На этом фоне правительство республики просит всех потребителей экономить ресурс во время такой жары, максимально сократив ее потребление с шести часов вечера и до полуночи.
Newsweek: у Германии есть план переброски сил к границе с РФ
Германия разработала план быстрой переброски солдат и вооружения к российско-немецкой границе на случай войны с НАТО.
В Китае создали гибкие литий-ионные батареи для имплантируемой электроники
Китайские учёные разработали гибкие литий-ионные аккумуляторы для имплантируемой электроники.
В Италии выяснили, что упражнения по 10 минут в день снижают воспаление в организме
Десятиминутные ежедневные тренировки способны снизить уровень хронического воспаления, которое ассоциируется с серьезными заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые болезни, рак и диабет.