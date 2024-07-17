Имущество украинского основателя алкохолдинга Global Spirits, производящего водку "Хортиця", Евгения Черняка заочно арестовали в нашей стране ещё в минувшем году, по обвинению в финансировании терроризма. Внесенный Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, находящийся в розыске предприниматель теперь официально лишился всех активов в российской юрисдикции.

В начале лета Ленинский районный суд города Курска принял решение о передаче активов Российской Федерации. А теперь Федеральная служба судебных приставов исполнила вердикт Фемиды и обратила всё имущества беглого бизнесмена в доход государства.

Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю/Иван Ушаков