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Российские активы производителя водки
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Российские активы производителя водки "Хортиця" национализировали

Имущество украинского основателя алкохолдинга Global Spirits, производящего водку "Хортиця", Евгения Черняка заочно арестовали в нашей стране ещё в минувшем году, по обвинению в финансировании терроризма. Внесенный Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, находящийся в розыске предприниматель теперь официально лишился всех активов в российской юрисдикции.

В начале лета Ленинский районный суд города Курска принял решение о передаче активов Российской Федерации. А теперь Федеральная служба судебных приставов исполнила вердикт Фемиды и обратила всё имущества беглого бизнесмена в доход государства.

Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю/Иван Ушаков

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