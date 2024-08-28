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Акционеры QIWI переименовали компанию. Теперь это NanduQ
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Владельцы QIWI решили провести ребрендинг группы компаний

Акционеры QIWI переименовали компанию. Теперь это NanduQ

Годовое собрание группы компаний QIWI принесло тихую сенсацию. Совладельцы бизнеса решились на изменения названия организации. Теперь это будет NanduQ, приводит данные Интерфакс.

Ранее, в конце февраля текущего года Центробанк РФ отозвал лицензию у КИВИ банка. Регулятор мотивировал решение тем, что были установлены факты систематических нарушений отечественного законодательства в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Впрочем, кредитно-финансовое учреждаение не единственный актив группы компаний. Что касается остального бизнеса, он продолжает работать. На завершившемся накануне годовом собрании акционеров, владельцы хозяйствующего субъекта проголосовали и за новый совет директоров холдинга. В него вновь вошли Лев Кроль, Алексей Соловьев и Алексей Иванов. Также в управляющем органе глава группы Алексей Мащенков и Оксана Сиротинина.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Jayofromcpt (Attribution-Share Alike 4.0)

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