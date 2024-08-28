Владельцы QIWI решили провести ребрендинг группы компаний

Годовое собрание группы компаний QIWI принесло тихую сенсацию. Совладельцы бизнеса решились на изменения названия организации. Теперь это будет NanduQ, приводит данные Интерфакс.

Ранее, в конце февраля текущего года Центробанк РФ отозвал лицензию у КИВИ банка. Регулятор мотивировал решение тем, что были установлены факты систематических нарушений отечественного законодательства в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Впрочем, кредитно-финансовое учреждаение не единственный актив группы компаний. Что касается остального бизнеса, он продолжает работать. На завершившемся накануне годовом собрании акционеров, владельцы хозяйствующего субъекта проголосовали и за новый совет директоров холдинга. В него вновь вошли Лев Кроль, Алексей Соловьев и Алексей Иванов. Также в управляющем органе глава группы Алексей Мащенков и Оксана Сиротинина.

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