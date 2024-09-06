Airbus А320 "Уральских авиалиний" аварийно севший в поле отправят на запчасти

Airbus А320 который год назад аварийно был посажен на территории пшеничного поля в Новосибирской области разберут на запасные части. Пригодные комплектующие при необходимости отремонтируют и используют заново, информирует пресс-служба авиакомпании "Уральские авиалинии".
"Детали воздушного судна, находящиеся в лётной годности, прошли тестирование. Они будут проверены повторно и в дальнейшем смогут быть использованы по назначению", — говорится в официальном сообщении перевозчика.
Напомним лайнер "Уральских авиалиний" 12 сентября минувшего года направлялся из Сочи в Омск, однако был вынужден совершить экстренное приземление на пшеничное поле в районе деревни Каменка в 180 км от Новосибирска. На борту находилось порядка 170 пассажиров и членов экипажа, никто не пострадал.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/SuperJet International (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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